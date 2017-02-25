烏魯木齊至徐州將通高鐵 朝發夜至
今後徐州人，坐上動車一路向西，中午可達西安品肉夾饃，傍晚可抵蘭州嘗牛肉麵，午夜前可至烏魯木齊吃燒烤。大陸「十三五」期間，新疆烏魯木齊至江蘇徐州將開通高鐵。由於徐州位於京滬高鐵，烏魯木齊直通徐州後，將打開向北、向東及東南區域的高鐵城市網路。
近日大陸國家發改委發布的《西部大開發「十三五」規畫》中指出，「十三五」期間，將著力構建「五橫四縱四出境」綜合運輸大通道，將西部地區鐵路建設作為全國鐵路建設的重點。涉及新疆鐵路建設中，特別提及將貫通烏魯木齊至徐州高速鐵路。
2014年12月，蘭新高鐵正式開通，烏魯木齊至蘭州通了高鐵；寶雞至西安、西安至鄭州高鐵早已開通；去年9月，鄭州至徐州高鐵也已開通。據瞭解，寶雞至蘭州高鐵主體工程已完工，計畫今年底通車營運。
這意味著隴海－蘭新高鐵中，只要寶雞至蘭州通了高鐵，烏魯木齊至徐州的高鐵就可以打通。
隴海－蘭新高鐵全線預計長達3300公里，是從江蘇連雲港出發，途徑徐州、鄭州、西安、寶雞、蘭州、西寧、哈密、吐魯番，直達烏魯木齊。
(旺報)
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