水情吃緊 農民配合調整水稻種植有獎勵

桃竹苗水情仍續不樂觀，農委會祭出1期稻作調整活化農地計畫並將給予節水獎勵。（陳育賢攝）

由於桃竹苗地區水情未好轉，農委會祭出休耕、轉作節水獎勵措施，針對符合「調整耕作制度活化農地計畫」辦理對象，且於2月10日前申報種稻有案的農友，鼓勵調整耕作模式改為第1期作休耕，並將給予休耕種植綠肥每公頃4.5萬元等獎勵。

這項活化農地計畫包括；且於2月10日前申報種稻有案的農友，第1期作休耕，第2期作再考量種植水稻或其他作物，配合調整的農友，將給予休耕種植綠肥給付每公頃4.5萬元，及每公頃2.5萬元節水獎勵金，農友可需於3月15日前至戶籍所在地公所辦理變更申報。

新竹縣政府農業處表示，去年12月至今降雨偏少，水情吃緊，部分桃竹苗地區1期稻作灌溉受影響，農委會與水利署進行跨部會協商，經綜合考量，在不違反農地活化利用政策目標前提下，農委會宣布祭出「調整耕作制度活化農地計畫」。

縣府強調，為合理利用並活化農地，增加國產糧食供給及創造農業產值，農委會自2013年起即推動「調整耕作制度活化農地計畫」，鼓勵1個期作種植進口替代雜糧、具外銷潛力、有機及地區特產作物，另1期作配合耕作需求始得辦理休耕措施，且全年僅限1次，避免農地連續休耕而未能合理利用。

計畫推動以來，已達到鼓勵農田復耕生產及建立良好耕作制度成效，而今年第1期作水情吃緊，為維持1種1休良好耕作模式，鼓勵農友調整耕作模式，將第1期稻作配合水情調整至第2期作種植。

而目前農業用水仍會持續供應，農民如已完成整地、插秧，可繼續種植水稻，倘後續水情吃緊影響收益，農委會與經濟部水利署也會共同研商其他補償機制。

(中時)