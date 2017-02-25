水情吃緊 農民配合調整水稻種植有獎勵
由於桃竹苗地區水情未好轉，農委會祭出休耕、轉作節水獎勵措施，針對符合「調整耕作制度活化農地計畫」辦理對象，且於2月10日前申報種稻有案的農友，鼓勵調整耕作模式改為第1期作休耕，並將給予休耕種植綠肥每公頃4.5萬元等獎勵。
這項活化農地計畫包括；且於2月10日前申報種稻有案的農友，第1期作休耕，第2期作再考量種植水稻或其他作物，配合調整的農友，將給予休耕種植綠肥給付每公頃4.5萬元，及每公頃2.5萬元節水獎勵金，農友可需於3月15日前至戶籍所在地公所辦理變更申報。
新竹縣政府農業處表示，去年12月至今降雨偏少，水情吃緊，部分桃竹苗地區1期稻作灌溉受影響，農委會與水利署進行跨部會協商，經綜合考量，在不違反農地活化利用政策目標前提下，農委會宣布祭出「調整耕作制度活化農地計畫」。
縣府強調，為合理利用並活化農地，增加國產糧食供給及創造農業產值，農委會自2013年起即推動「調整耕作制度活化農地計畫」，鼓勵1個期作種植進口替代雜糧、具外銷潛力、有機及地區特產作物，另1期作配合耕作需求始得辦理休耕措施，且全年僅限1次，避免農地連續休耕而未能合理利用。
計畫推動以來，已達到鼓勵農田復耕生產及建立良好耕作制度成效，而今年第1期作水情吃緊，為維持1種1休良好耕作模式，鼓勵農友調整耕作模式，將第1期稻作配合水情調整至第2期作種植。
而目前農業用水仍會持續供應，農民如已完成整地、插秧，可繼續種植水稻，倘後續水情吃緊影響收益，農委會與經濟部水利署也會共同研商其他補償機制。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。