中信金融管理學院推績優生保障就業

我要評比

校園內設有高爾夫球場的中信金融管理學院，在大博會展場中擺出小型練習場，由學生教導考生練習。(黃國峰攝)

成立僅3年的中信金融管理學院，綠色看板在「2017大學博覽會」中特別醒目，校方特別推出「台政菁英生」、「國立菁英生」、「希望助學金」計畫，更主打績優生保障就業、產學合作等教學策略，就盼招攬優秀學子。

在全國150多所大學中，中信金融管理學院連續2年贏得大學校長互評美譽，登上Cheers雜誌「2017大學辦學績效最佳Top20」殊榮，排名已超越國立中山大學，校長施光訓表示，這是對學校「公益為先，助弱扶優」辦學理念最大的肯定。

校方表示，秉持「Love for Youth」教育公益理念，每年保留三成公益生名額，由中國信託慈善基金會提供「希望助學金」，只要符合申請標準和條件，入學後不僅學雜費、住宿費、膳食費四年全免，還有生活助學金及假日餐費代金，做到「學業好、照護好、就業好」三好目標。

「扶優」方面則設立「菁英獎學金」，符合入學條件及標準的績優生不僅有機會可以減免學雜費、住宿費、膳食費外，入學後每年各系依成績排序，擇優補助至國外知名大學，或國外金融實務基地學習，協助學生在大學四年級間開始「微留學」，邁向國際金融家之路。

落實學用接軌的目標，校方針對三個系所發展特色規畫專業課程，並定期安排中國信託高階主管到學校授課、學生暑期可到中國信託分行見習，只要績優學生畢業前通過9張金融全證照及外語測驗標準，就可獲得保障就業的機會。

為打造外語教學環境、培養國際化人才，中金院斥資600萬打造專業英文電台ICRT Tainan台，為全國唯一，將播音室和攝影棚搬進校園，課程結合ICRT外師推動創新的「營隊式英文」與「英文寫作輔導」方案，將新聞、音樂、娛樂等元素融入教學。

此外，中金院校內還設有專業健身房、瑜珈教室、網球場等設施，並有水稻可體驗划獨木舟的樂趣，營造友善校園環境，盼透過軟、硬體及名師教學、產學合作等方式，培育優秀國際金融家。

(中時)