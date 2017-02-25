晶華火警 房客抱怨無廣播 聞到煙味趕快逃
晶華酒店凌晨一把無名火，雖然無造成人員傷亡，但348名房客仍被緊急疏散，其中2名外籍房客受到輕微嗆傷，所幸並無大礙，虛驚一場。有房客事後抱怨，火警第一時間沒聽到廣播，聞到煙味開門才知道火警，根本沒達到5星級飯店的水準。消防局表示，未來會加強飯店員工火警演練。
房客批評酒店疏散太慢，許多人狼狽穿著浴袍就跑出來避難，晶華酒店表示，火警發生時發生跳電，因此無法啟動廣播，但員工有按緊急鈴，並到每一個房間敲門請房客疏散，雖已盡力但仍做得不周全。
另酒店員工疑似阻止破門救火一事，晶華酒店公關副總張筠澄清，發現繷煙報案的值班員工，第一時間打119報案，也陪同消防隊員進入地下室查看，由於一直找不到正確起火點，才會打電話請示上級長官如何處置，大約1分鐘後就讓消防員破門進入救火，強調絕對沒有阻撓消防員救災。
(中時)
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