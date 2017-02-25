潘政琮美巡賽球擊中觀眾 送簽名球賠禮

我要評比

正在美國舉行的高爾夫美巡賽本田精英賽第二輪，台灣選手潘政琮的小球不慎砸中球迷，他在第一時間上前表示歉意，並送上自己的簽名球作為賠禮。

半程過後，潘政琮總成績低於標準桿6桿，落後領先者3桿，排名並列第5位。

(旺報)