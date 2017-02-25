打弊英雄破功 羅智強諷柯文哲牛皮：吹得累不累啊？

打弊英雄破功，羅智強諷柯文哲牛皮吹得累不累啊？(中時資料照)

台北市長柯文哲上任時民調超高，現下跌許多，但澆不熄他參選2018年的熱火。但總統府前副秘書長羅智強認為當初柯文哲選舉時把自己吹成打弊英雄，大打「五大弊案」，上台後胡搞瞎整，「五大弊案」變成了「五大案」。羅智強諷「柯式青蛙的牛肚皮，柯文哲你吹得累不累啊？」

羅智強提到小巨蛋在前幾位市長的共同努力下，成台北市民生活一部分，也是重要展演場。但「大巨蛋」在柯文哲惡搞下，就如戰爭後的廢墟，佔據台北市最精華的地區超過二年，成為景觀之瘤，更是台北工安最大的一顆炸彈。

剛開始，柯文哲仗著民調達於顛峰，及民眾對遠雄的不佳觀感，擺出一副「有弊無弊，老子説了算」的土皇帝架勢，不管合約、也不問法律程序，一意蠻幹，結果一路碰壁，大巨蛋案讓柯文哲從神話變笑話，柯文哲為了面子吹肚皮，肚皮都快吹破了。

羅智強認為柯文哲終究沒他自稱的「白目」，眼看牛皮再吹下去，會送了自己的政治生命，他的副手陳景峻竟大轉彎稱敬佩趙藤雄「為國家做大建設」，這一番「敬佩」，被網友罵爆、酸爆，讓柯陣營最近頻頻營造的「民調反彈」一下子又破了功。

柯文哲只好又跳出來吹牛肚皮，説「敬佩」只不過是「ㄎㄠˊㄙㄟˋ(挖苦)他」，要大家別當真。羅智強強調「柯文哲的政治肚皮會不會吹破是小事，台北市民都快被他搞得神經衰弱了吧！」

(中時電子報)