美國版大谷翔平 17歲飆164km火球

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17歲投打「二刀流」格林尼，前途不可限量。(翻攝《棒球美國》)

小聯盟權威媒體《棒球美國》(Baseball America)日前分析今年高中生大物選手，特別提到17歲的投打「二刀流」格林尼(Hunter Greene)，他在冬天飆出102哩(約164公里)火球，又能把守游擊大關，被稱為「美國版」大谷翔平。

《棒球美國》盛讚，像格林尼這樣的人才，才值得「選秀狀元」的身價。美國籍的格林尼，身高6呎4吋、體重211磅，有強而有力的右臂，《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)稱，他值得900萬美元(約2.76億新台幣)簽約金。

去年大谷翔平，以22歲之齡，催出165公里快速球，打破日職紀錄。格林尼才17歲，就飆出164公里的速球，未來身體更強壯後，球速和球威可望再進化。

(中時電子報)