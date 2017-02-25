中正紀念堂去蔣 郝龍斌批蔡學扁招數 轉移施政無能
228前夕，文化部推動中正紀念堂轉型，將紀念堂商店「威權統治者意象鮮明的商品」下架停售，開閉館也停止播放「蔣公紀念歌」，國民黨副主席郝龍斌25日批評，蔡政府又重蹈扁政府時期的覆轍，啟動「意識形態的惡意作為」，他更認為，文化部沒有權利用自己的意識形態，刻意去掉或抹殺某些歷史。
郝龍斌25日上午表示，前總統陳水扁執政後期，他剛就任台北市長時，因為扁政府要轉移施政無能的焦點，就來動中正紀念堂的腦筋，「當時我立刻啟動文化資產相關法令，來阻止這樣意識形態的惡意作為。」他指，想不到蔡英文才執政九個月，就要搬出同樣的一招來救危。
郝龍斌表示，中正紀念堂是台灣這幾十年發展歷史的一部分，是台北市民重要的記憶與休憩場合，也是台北知名的觀光景點。
他認為，文化部應該做的事是保存台灣的每一個時期的歷史和文化，而沒有權力用自己的意識形態，刻意去掉或抹殺某些歷史。
他指出，如果當年沒有老蔣總統帶領國軍來保衛台灣，沒有823炮戰守護台灣，請問今天台灣飄揚的會是那個國家的國旗？是青天白日滿地紅？還是五星旗？台灣還能有今天的民主、自由和開放？「說不定也不會存在民主進步黨。」
郝龍斌更痛批，民進黨執政對於現在的問題無力解決，對於未來的方向又茫然無知；只好不斷操弄過去、扭曲歷史，可悲！
(旺報)
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