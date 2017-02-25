巴拿馬駐巴拉圭大使將離任 俞大?餞行

我要評比

中華民國駐巴拉圭大使俞大?夫婦於當地時間23日晚間，在職務宿舍為即將離任的巴拿馬駐巴拉圭大使魯伊斯（Roberto Ruiz Diaz）夫婦餞行。

俞大?對魯伊斯離任表示不捨，強調珍視他們夫婦駐巴拉圭期間與駐館的情誼，希望他們返國後，續與中華民國駐巴拿馬大使館聯繫，成為中華民國堅定的國際友人。

席間，俞大?夫婦以豐盛的台灣傳統菜餚及陳高款待魯伊斯夫婦及相關駐巴使節團友人，另備卡拉OK歡唱助興，晚宴氣氛熱絡，賓主盡歡。1060225

(中央社)