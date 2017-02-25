纖維工藝館進駐2017台中大學博覽會

台中市政府文化局長王志誠（左）於台中市纖維工藝博物館親自體驗行糊染！（陳世宗翻攝）

2017大學博覽會大學博覽會，邁入第二天，熱度不減，不少同學利用假日，來這兒多多了解自己心目中的學校。（黃國峰攝）

陳世宗／台中報導

台中市纖維工藝博物館，在大台中第一屆大學博覽會中，以「纖維文創禮坊特展」進駐現場，除展售文化局相關纖維出版品外，並邀請天染、安染工坊及企業等，展售以「纖維‧時尚‧綠工藝」為主題的天然染織與再生纖維產品；期待即將進入大學的學子或相關科系學校也能一起加入纖維創作行列。

文化局指出，台中市纖維工藝博物館，從105年11月為中市第一座經文化部審認之公立博物館；未來將成為台灣首座結合纖維應用與藝術發展，並以推廣兼具環保、文化、設計、生活、時尚等的專題博物館。目前辦理有關纖維展覽、綠工藝研習、冬令營、纖維好好吃等活動，並設有「纖維文創禮坊」展售專輯及文創品。

文化局特邀請多家專業工坊協同進駐，其中「天染工坊」由染織藝術家陳景林及馬毓秀所設立，是座以研究帶動教學與產品設計，以推廣友善大地天然染織為職志的自營工坊；他們對台灣天然染色領域具有積極研發與用心推廣的熱情，多年來帶動台灣植物染風氣落實於居家生活。

台中市纖維工藝博物館於「2017大台中第一屆大學博覽會」現場，特邀請天染工坊、安染工坊、自然色手作坊等現場示範各式染織技藝；提供觀眾視覺、觸覺及五感體驗的機會，促進纖維文創工藝產業蓬勃發展，歡迎各界前往交流體驗。

(中時)