札幌亞冬運 大陸男女冰壺雙雙奪金
在日本札幌舉行的亞冬運冰壺賽場，大陸隊24日晚囊括雙金！男子隊11比4戰勝日本隊奪冠之後，女子隊也以12比5擊敗南韓隊奪得金牌。大陸隊是首次奪下亞冬運女子冰壺金牌。
去年11月舉行的泛太平洋錦標賽中，大陸男、女冰壺隊均獲亞軍，當時奪冠的正是日本男隊和南韓女隊。此番出征札幌，由臧嘉亮、巴德鑫、徐曉明、劉銳組成的大陸男隊表現出色，以循環賽不敗的戰績躋身四強，又在準決賽中輕鬆淘汰中華隊。
決賽中，大陸男隊開局一度落后，憑借第5局和第6局的穩定表現以9比2甩開對手。第8局結束後，已經以11比4領先。
隨后，在晚上進行的女子冰壺決賽中，由曾率隊奪得世錦賽冠軍、冬奧會銅牌的老將王冰玉，攜老隊友周妍復出，與年輕隊員劉金莉、新秀王芮組成了相對穩定的陣容。在第8局抓住機會擴大領先優勢，並最終以12比5擊敗南韓隊，首奪亞冬運金牌。
(旺報)
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