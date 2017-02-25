蕭薔首回應變臉傳聞：你們覺得我要整嗎？
大美人蕭薔昨(24日)現身上海，身穿一襲優雅白色禮服的她，替王毓雅導演成立厚益文化開幕站台，近年來她常被變臉傳聞纏身，還有人拍到她面僵照片稱她表情不自然，昨她被問及此事，大方否認說：「整容？你們覺得我要整嗎？」
據《新浪娛樂》報導，被問到整容等負面新聞，蕭薔正向表示不太在乎大眾看法，也直接駁斥整容傳聞，並說：「身為公眾人物，有光的一面就肯定會有暗的一面。我覺得自己活得美麗活得健康是最要緊的。」
對於感情世界，蕭薔去年底鬆口說：「現在有很好的朋友」，昨再被問脫單話題，蕭薔樂觀認為到了這個階段，「不管是一個人，還是步入了另外一段關係，自由自在是最要緊的。」便不再多談，可見蕭大美人豁達自在的感情觀。
(中時電子報)
關鍵字：蕭薔
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