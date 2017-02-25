騎贓車載女友吃飯 違停遭警方逮捕

20歲曾姓男子日前騎著偷來的機車載女友外出吃飯，將贓車違停在騎樓內，警方巡邏時發現，在場埋伏守候，曾嫌與女友用餐完畢，果然出現在贓車旁，曾嫌拿出鑰匙發動機車，警方一擁而上將他逮捕，他坦承偷車，女友毫不知情，訊後被依竊盜罪法辦。

警方調查，曾嫌有多起竊盜前科，日前先在桃園偷竊機車代步後，丟棄在新北市林口區，隨後又轉往板橋偷竊機車，曾嫌騎贓車載女友外出吃飯，當場被守株待兔警員逮個正著。他擔心女友受牽連，供稱竊車都是自己所為，女友根本毫不知情。

(中時)