崇右技術學院教師來自業界比例最高

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崇右技術學院師生前往德國，領取4座紅點設計獎項，師生在柏林美術館前合影。（崇右技術學院提供）

2017大學博覽會大學博覽會，邁入第二天，學生剛好利用假日，來這兒多多了解自己心目中的學校。（黃國峰攝）

崇右技術學院在大台中第一屆大學博覽會中，以積極辦學快速創新轉型的傲人成績，吸引青年學子的青睞！該校於2015、2016全國知音音樂劇大賞，連續兩年囊括最多獎項超越國立；2015全國育秀盃榮獲數位內容微電影類首獎全國第一，2016國際美容奧運會榮獲3金2銀大獎，贏得海外揚威、國內第一等殊榮！

崇右技術學院指出，該校教師來自業界比例很高為各校少見，學生畢業與職場無縫接軌，並精準輔導學生參加國內外競賽屢獲大獎（例如德國紅點設計獎獲六座、全國知音音樂大賞獲四大獎、全國育秀盃微電影類獲首獎等），充分做到名符其實的技職教育。

崇右技術學院位於基隆市中心，依傍中正公園，風景優美享譽全國，是一所公園裡的學校，也是基隆市唯一以培育「 設計、文創、時尚、影視、演藝、休閒、觀光、行銷」等專業人才見長之技術學院；去年在國際設計獎比賽中，一口氣拿下4座獎盃，稱霸全國技術學院。

崇右技術學院以開拓新視野之前瞻性，設立時代潮流系科，目前設有日間部（研究所、四技部）、進修學院二技、進修專校二專等多元學制，建置三大學群：【設計學群】文化創意設計研究所、視覺傳達設計系、數位媒體設計系、創意商品設計系；【生活學群】時尚造型設計系、休閒事業經營系、觀光旅遊管理系、經營管理系（所）、智慧生活科技學士學位學程；【影視學群】演藝事業系、表演藝術系、影視傳播系、攝影學士學位學程等系科。

崇右還提供入學新生每名iPad mini乙部及10〜100萬入學獎學金（依學測級分）、學業成績優良獎學金、證照獎勵金、弱勢學生助學方案、校內外工讀機會等多項清寒暨優秀獎助學金，並協助辦理就學貸款。校址：基隆市信義區義七路40號，電話(02)2423-7785，網址為 http://www.cit.edu.tw。

每日有免費學生專車自基隆火車站發車往返於校區。從大台北地區可搭乘2088快捷公車、火車、國光客運、基隆客運、福和客運、首都客運、泛航通運等大眾交通運輸工具到達基隆市火車站，再轉搭免費公車或共乘計程車約15分鐘內即可直達本校校區內，交通極為便利。

(中時)