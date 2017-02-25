淡海輕軌 柯文哲：說者無心聽者有意

台北市長柯文哲25日說，提及淡海輕軌會虧錢是「說者無心，聽者有意」，近期檢討台北市政府捷運工程局自償性，在傷腦筋捷運回本議題才有感而發，且「解決交通不是只有捷運」。中央社記者劉建邦攝 106年2月25日

台北市長柯文哲今天說，提及淡海輕軌會虧錢是「說者無心，聽者有意」，近期檢討台北市政府捷運工程局自償性，在傷腦筋捷運回本議題才有感而發，且「解決交通不是只有捷運」。

昨天提及「淡海輕軌會虧到不省人事」的柯文哲上午出席「水林2017番薯專區推廣二部曲」推廣活動後受訪說，這是典型「說者無心，聽者有意」。近期發現捷運局施工計畫送中央政府審核時要計算自償性，如果自償性不足，中央會減少補助，很多捷運工程會故意高估運量等，否則計畫不會被核准。

他說，公共運輸不可能財務平衡，但要實事求是，需補助多少講清楚，每次計劃時都高估運量和開發利益，「留下一大堆自償性的問題無法解決」。只是剛好在處理這件事，有感而發，有時不是故意要講，「是不小心戳到人家」。

柯文哲表示，不只淡海輕軌，還有機場捷運線等，未來財務如何處理，這些問題很快會浮上檯面。

他說，要對民眾講清楚，「捷運是種迷思，解決交通不是只有捷運」，還有重整整個公車路線，幹線公車設置、公車專用道設計，「每次民眾遇到交通問題，只有想到捷運可解決所有問題，這是錯的」，是要整合整個交通網。1060225

(中央社)