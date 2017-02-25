外媒：川普就任後首場美國北韓會談取消
路透社今天引述「華爾街日報」報導說，美國國務院拒絕核發簽證給平壤使節後，北韓和美國自川普就任總統以來的首次接觸計畫已經取消。
「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，北韓外務省高階官員崔善熙（Choe Son Hui）和前美國官員間的會談，原本預計3月1日、2日在紐約登場，但崔善熙拿不到簽證後，會談已經取消。
報導說，目前還不清楚國務院為何拒發簽證給崔善熙，不過北韓2月12日試射彈道飛彈，且北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男在馬來西亞遭刺殺身亡都可能扮演相當程度的角色。
南韓外交部官員婉拒評論紐約會談取消的報導，說報導中的會談不涉及美國和南韓兩國政府。美國駐首爾大使館未發表評論。（譯者：中央社蔡佳敏）1060225
(中央社)
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