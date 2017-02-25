蝶戀花究責去留 賀陳旦：先完成該做的

因蝶戀花翻車事件而被問及去留，交通部長賀陳旦25日表示，應針對蝶戀花事故個案調查、後續相關處理，並提升旅遊品質與保證，先完成當前該做。中央社記者魯鋼駿攝 106年2月25日

因蝶戀花翻車事件而被問及去留，交通部長賀陳旦今天表示，應針對蝶戀花事故個案調查、後續相關處理，並提升旅遊品質與保證，先完成當前該做。

賀陳旦今天前往國道1號湖口服務區「駕駛人休息區」時，面對媒體問及「去留」問題，他表示，確實有表達過對眼前工作的負責，至於整體安排，行政院內的安排是希望先讓事故的調查告一段落，並同步全力做該做的事。

賀陳旦說，目前該做的事情分成兩方面，首先是蝶戀花翻車事件的相關調查及後續處置，包括往生者家屬、受影響的靠行車司機、業者等權益的相關安排，都是當前緊急需要先處理的。

第二方面則是對於旅遊環境品質的保證，由相關單位先在市場上做主動過濾，而非被動只是提供資料讓消費者了解而已，同時也與旅遊業者共同合作，例如工時的掌握，如果連假國道塞車情況出現，就應機動了解駕駛員的工時情形，保障他們的休息品質等措施。

賀陳旦說，二二八連假首日，出遊人潮多，大客車駕駛的工時與休息品質就顯得相當重要，這也是到湖口服務區視察「駕駛人休息區」的主要目的。1060225

(中央社)