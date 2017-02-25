連假易觸毒品沉迷網路 教部籲關注安全
二二八連假到來，教育部提醒家長，連假期間學生校內外活動增加，使用交通工具的機率提高，也要注意網路沉迷等問題。
教育部提醒，學生應避免無照駕駛或酒後駕車、危險駕駛，同時不要涉足不當場所，出外郊遊也要考慮天候變化，如果是社團活動或多人一同出遊，建議先向學校報備，遇到緊急狀況可以立刻求援。
教育部指出，連假期間學生接觸毒品的機率大增，盼家長一同關心孩子的作息和交友情形，警察機關也會在此時針對青少年較常出入的場所加強巡察。
即便學生都不出門，在家4天也可能沉迷網路或電玩，教育部提醒家長鼓勵孩子從事正當休閒活動。
按照規定，連假期間各級學校都必須派值勤人員留守，掌握校園和學生安全，如果發生意外事件，必須在2小時內通報教育部校安中心。1060225
(中央社)
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