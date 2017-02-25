妻搭MH370 陸男無奈訴請宣告死亡
中國大陸北京一名楊女士2014年3月搭乘馬航MH370班機失蹤至今，她的丈夫焦先生由於沒有妻子死亡證明，無法處理妻子任何事務，也無法組織新家庭，只好向法院訴請宣告妻子死亡。
北京晨報報導，北京市通州區人民法院已受理焦先生宣告妻子死亡的訴請，並展開審理。
報導指出，受理這宗訴請案的通州法院法官周婷指出，楊女士為某外商員工，2006年與戀愛多年的焦先生登記結婚，兩人十分恩愛。2014年3月，因海外業務需要，楊女士被派往馬來西亞出差，業務很快就處理完畢，遂在2014年3月8日搭乘MH370準備返國。
報導說，MH370起飛後不久即失去聯絡至今，得知消息的焦先生天天盯著電視、網路，希望有奇跡發生。但隨著時間流逝，至今仍沒有搜尋到任何生還者。
焦先生事後只能前往馬來西亞處理後續事宜，接受馬航賠償，並持續關注媒體，希望能聽到好消息。但馬來西亞民航局2015年1月29日宣布，MH370班機上239名乘客和機組人員全數罹難，焦先生的希望徹底破滅。
報導提到，沒有妻子的死亡證明，焦先生無法代為處理妻子身後的所有事務，也無法組織新家庭。無奈之餘，焦先生只好向法院訴請宣告妻子死亡。1060225
(中央社)
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