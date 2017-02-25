本土社團對總統喊話 定調二二八元凶
台灣北社副社長李川信今天表示，西元2006年的二二八事件責任歸屬報告已定義前總統蔣介石是元凶，經過10年，「總統就要處理，不然選妳做什麼？」
北社上午舉辦「新世代看二二八」論壇，李川信說，二二八事件有被害者，卻沒加害者，「元凶要負最大責任，台灣卻很多人崇拜，還蓋這麼大的紀念館」，這是很多人說台灣沒正義、沒公平最大的原因之一。
李川信說，如果沒定調，老師很難教學，社會也一直紛爭不斷。二二八真正要負責、元凶就是蔣介石，但國家不敢背書，只有民間提出，行政院還不敢定調。
李川信對總統蔡英文喊話表示，「若用總統身分定調，元凶就是蔣介石，民間絕對會支持妳，妳有過半的執政，立法院也過半，地方有這麼多妳的支持者」。
台灣北社社長張葉森表示，二二八70週年，這世代已不一樣，這麼多前輩打拚，大家繼續接棒傳承，也看到太陽花、反課綱的天然獨、天然台的年輕人接棒，希望追出元凶。
張葉森說，新世代不一樣，課本裡的台灣史也不一樣，新世代如何認識二二八，除追思過去前輩事蹟，也要開創新局。1060225
(中央社)
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