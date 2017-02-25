毒蟲打工換宿 攜大麻種子被逮

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32歲林姓通緝犯吸毒成癮，為躲避警方追緝，竟藏身嘉義山區民宿，以「打工換宿」方式過活，警方據報在他身上起出大麻種子300多顆。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 106年2月25日

32歲林姓通緝犯吸毒成癮，為躲避警方追緝，竟藏身嘉義山區民宿，以「打工換宿」方式過活，警方據報在他身上起出大麻種子300多顆。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 106年2月25日

32歲林姓通緝犯吸毒成癮，為躲避警方追緝，竟藏身嘉義山區民宿，以「打工換宿」方式過活，警方據報在他身上起出大麻種子300多顆。

嘉義縣警方今天表示，日前接獲線報，指嘉義縣番路鄉山區某民宿有人在種植大麻，並向遊客兜售自製的大麻捲菸，警方接獲情資後，立即展開調查，果然發現林男涉有重嫌。

警方於是持搜索票前往搜索，在林男住處查扣大麻種子300多顆、自製K他命捲菸等證物。

警方調查指出，林男吸毒成癮，因詐欺、侵占等案被通緝，為了躲避警方查緝，竟然採取以工作換取食宿方式，藏身山區民宿，計畫種植大麻，製成大麻菸牟利。

林男雖然坦承持有大麻種子，但向警方供稱尚未開始種植，僅在研究種植技術階段即被警方查獲。

警方偵訊後，依違反毒品危害防制條例移送嘉義地檢署偵辦，並持續追查毒品來源及販毒對象。

警方表示，大麻在台灣屬於第二級毒品，吸食大麻會引起幻覺，造成視覺及肌肉協調短暫損害；長期使用會產生記憶困難、人格改變及精神無法集中等現象，甚至傷害生殖系統，請民眾不要因一時好奇而嘗試。1060225

(中央社)