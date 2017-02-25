木工踩空天井墜落亡 裝修業者判8月

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賴姓裝修業者承包7樓房屋裝修，欲將天井空間封填放洗衣機，派許姓拆除工將天井附近圍牆拆除卻未做防護，導致一名木工踩空天井而墜落死亡。最高法院判賴、許各8月徒刑確定。

判決指出，賴姓室內裝修業者在民國103年4月間承包台北巿一處7樓房屋裝修並簽約，他發現房屋廚房旁有一天井，天井四周有圍牆，認為天井空間可利用放置洗衣機，決定把天井兩道圍牆拆除，以鋼架、水泥將天井封填為平台。

賴姓業者找來許姓拆除工拆除圍牆，許男拆除圍牆期間，賴男到場勘查，兩人明知天井出現洞口，可能造成失足墜落可能，許男卻只以帆布及薄木板放在洞口上，沒有在天井附近設立警告及防護設備。

賴男後來約木工師傅到屋內估價卻遲到，使木工師傅獨自進入屋內，許男看到木工師傅接近天井，也未提醒天井有洞口，即外出清運碎石；木工師傅踩空天井洞口墜落到2樓陽台，送醫不治。1060225

(中央社)