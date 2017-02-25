曾推全球最便宜智慧手機負責人被捕

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曾以售價只要251盧比（近新台幣120元），號稱全球最便宜智慧手機引起全球關注的印度企業「Ringing Bells」，因手機未依約出貨，創辦人兼執行長戈爾近日被捕。

印度「商業標準報」（Business Standard）、「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，印度警方證實，北方省加茲阿巴德（Ghaziabad）的「阿揚企業」（Ayam Enterprises）負責人於23日控告戈爾涉嫌詐騙，戈爾於24日被捕。

警方指出，阿揚企業指控戈爾和「Ringing Bells」其他人說服阿揚企業於2015年11月掌管售價只要251盧比的智慧型手機「Freedom 251」分銷業務。

阿揚企業負責人控訴，阿揚企業陸續支付300萬盧比（新台幣近150萬元）給「Ringing Bell」，但僅收到價值130萬盧比（新台幣近65萬元）的智慧型手機，加上款項，才拿到「Ringing Bell」包括產品和現金共價值140萬盧比（新台幣近70萬元）。

阿揚企業指控，他們曾一次又一次向「Ringing Bell」索取積欠的智慧型手機，但卻遭戈爾威脅生命安全

另外，法院曾於2016年12月傳喚戈爾等「Ringing Bell 」高層主管，因為另一家印度企業「Aryan Infratech 」控告「Ringing Bell」支付的2000萬盧比（新台幣近1000萬元）支票遭銀行以「存款不足」為由退票。

「Ringing Bell」曾於2015年召開記者會，大肆宣傳響應印度政府「來印度製造」（Make in India）政策，準備在印度製造售價只要251盧比的智慧型手機，但結果遭媒體揭露，記者會展示的手機是「中國製造」，但以貼紙遮住Logo的智慧型手機。

由於「Ringing Bell」被控沒有向任何工廠下訂單製造智慧型手機，印度執法局介入要求「Ringing Bell」退還透過網路預售而收到的款項給消費者。

「Ringing Bell」先前向印度媒體坦承，收到7000萬支「Freedom 251」手機訂單，但僅出貨7萬支。

在外界質疑手機售價不敷成本後，戈爾坦承，「Freedom 251」的物料成本和售價出現落差，還寫公開信給印度總理莫迪，希望政府提供5000億盧比（新台幣近2500萬元）製造「Freedom 251」，以推動「數位印度」（Digital India）計畫。1060225

(中央社)