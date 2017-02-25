14安擊退西苑 平鎮10連勝重返4強
青棒強權平鎮高中，今天(25日)在高中木棒聯賽8強戰交手去年亞軍西苑高中，6局下靠林靖凱的二壘安打突破僵局，全場合計掃出14支安打，提前8局以8比1勝出，相隔2年後重返4強，繼續瞄準隊史首座木棒聯賽冠軍。
平鎮高中多次在青棒賽事稱霸，但至今獨缺一座木棒聯賽冠軍，前兩年都在8強戰敗北，今年以9勝全勝之姿闖進8強，其中8場扣倒對手，來勢洶洶，面對今天的8強戰，全隊仍不敢大意，總教練吳柏宏笑說：「每年這一場最難，有跟小朋友說，不要打拉鋸戰，一定要把握住機會。」
面對西苑排出的先發邱紫維，平鎮首局靠滿壘時的保送擠回第1分，西苑則在第3局靠謝彤恩的二壘安打追平比數，兩隊1比1回到原點再戰。平鎮高二先發古林睿煬，主投3局，被敲4支安打，送出4K，失1分，眼見戰況膠著，平鎮第4局起壓出王牌左投朱益生登板，後援5局只被敲2安，封鎖西苑打線。
6局下平鎮攻勢再起，辛元旭、戴培峰連敲2安後，林靖凱適時掃出左外野方向的二壘安打，助球隊以3比1超前比數，第7局成晉、辛元旭、戴培峰連續3棒安打，接著靠西苑失誤再添2分，8局下平鎮連續4安打垮西苑，在比分拉開7分差後提前收下勝利，10連勝重返4強。
此役平鎮合計掃出14支安打，其中第4棒辛元旭單場4支4、2分打點，開路先鋒江坤宇則是單場3安。平鎮將在明天晚間6點於嘉義市棒球場進行4強戰，交手南英商工及鶯歌工商的勝隊，西苑則是中斷連5年晉級4強紀錄，只能爭5到8名。
(中時電子報)
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