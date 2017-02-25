啃老族討錢養女友不成 丟擲訊號彈縱火
高雄33歲無業吳姓男子在家啃老，要錢不成動輒向父母施暴、恐嚇，去年被掃地出門，最近他交了女友需要用錢，回家伸手討錢卻碰壁，竟向住家公寓潑汽油、丟炮竹縱火，讓家人驚嚇不已，鄰居也提心吊膽。警方埋伏跟監多日，趁他出面拿錢時逮人；訊後依公共危險、恐嚇取財、違反家暴令等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，遭聲押獲准。
警方調查，吳男患有精神疾病，領有身心障礙手冊，長期失業在家啃老，三天兩頭缺錢就向父母伸手討，要不到錢就跟大鬧、暴力相向，甚至恐嚇不給錢就放火。
去年家人聲請家暴令，他還是不當一回事，繼續對父母、哥哥施暴，潑汽油恐嚇，至少有3次違反保護令紀錄，沒報警的不計其數，家人因不堪家暴陰影和折磨，將他趕出家門。
但吳男在外租屋、生活費開銷大，更常回家要錢，每次3、5千元，最近交了女友，還開口要拿10萬元，把父母當提款機。
上周六(18)晚上6時許，吳男回家要錢不成，兩度跑回公寓二樓的自家門口，丟擲訊號彈、大型煙火，造成樓梯間悶燒起火，整棟大樓瀰漫濃煙，警消人員獲報趕抵及時滅火，所幸未釀災。
因吳男所為已犯眾怒，檢警計誘逮人，要吳母佯裝給錢，本周三(22)吳男現身土庫路一家超商，將他逮捕，並火速聲請羈押，當天獲准，吳母獲知兒子被羈押看守所，相當不捨，還說「阮兒只要麥討錢，平時都還好」。
警方嘆說，吳父雖是做工，家境經濟不差，卻被吳男這般需索無度、揮霍度日，家產幾乎都快被敗光。
(中時)
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