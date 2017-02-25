啃老又家暴 無業男討錢不成縱火收押
無業33歲吳姓男子由母親接濟度日，因討錢不成以施放煙火縱火，現場濃煙瀰漫險釀災，高雄市警方待他出面再向母親要錢時逮人，全案依公共危險等罪嫌送辦，檢方聲押獲准。
高雄市政府警察局楠梓分局今天表示，有詐欺、恐嚇及公共危險等前科的吳男，平時居無定所由母親接濟度日，因返家向母親索取生活費不成，竟惱羞成怒出言恐嚇，且兩度持炮竹煙火向家門口鞋櫃施放，造成煙霧瀰漫，爆炸聲響驚動同棟住戶報警。
吳男趁隙逃離現場，並傳送簡訊恐嚇母親表示將會再次前往施放煙火，同時再向母親索討生活費，警方成立專案小組偵辦，待吳男準備返家再要錢時逮捕。
警詢後，全案移送橋頭地檢署偵辦，考量吳男有反覆實施家暴及公共危險之虞，檢方向法院聲請羈押獲准。1060225
(中央社)
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