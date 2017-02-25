論文案台大再道歉 學界批未懲楊泮池
台灣大學教授郭明良等人違反學術倫理，台大教評會決議解聘兩名教授，副校長郭大維今天再度為此事件公開道歉，但學界仍批評未懲處列共同作者的校長楊泮池，是「棄車保帥」。
今年1月13日台大教評會公布郭案初步調查結果，副校長郭大維便曾公開道歉。2月24日台大教評會經過超過10小時的會議，決議解聘兩名教授，並懲處多位涉案學者，郭大維今天上午出面接受媒體採訪，再度公開向社會大眾道歉。
郭大維表示，對台大學者涉入學術倫理爭議，引起社會紛擾，感到遺憾。校方除釐清此案相關人士的責任外，也就制度面進行檢討。他舉例，這次事件中，有些已經是10年前的論文，很多資料已經消失，未來將檢討相關證據的保存。
昨天台大教評會公布結果後，已有許多學者出面批評。全國教師工會總聯合會（全教總）副秘書長羅德水表示，楊泮池身為台大校長，理應有更嚴格的標準，對於台大教評會的決議，社會各界很難滿意。
羅德水認為，台大教評會是「棄車保帥」，並認為真正元凶是扭曲、畸形的高教評鑑機制，造成績效主義迷思，呼籲教育部和科技部徹底檢討。
教改論壇日前召開記者會討論論文案，也認為楊泮池應負起政治責任，教育部、科技部也需就論文掛名問題，建立一套制度，避免類似案件一再發生。
一位不願具名的台大教評會成員表示，昨天教評會深夜的做出解聘郭明良等人的結論，已是台大歷史上最嚴重的一次懲處，會議中有相當大的共識。楊泮池的部分，主要是尊重特別委員會的意見，特別委員會由海內外學者專家組成，具有一定的公信力。1060225
(中央社)
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