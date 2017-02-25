大陸全國兩會前夕 女權之聲微博遭禁言
在中國大陸全國兩會（中國人民政治協商會議全國委員會、全國人民代表大會會議）召開前夕，大陸知名女權組織的主要社群媒體帳號「女權之聲」被禁言30天。
約時報中文網23日報導，女權主義者表示，女權之聲社群媒體帳號遭禁聲，可能與發布一篇有關美國計劃在3月8日國際婦女節舉行一場女性罷工活動的文章有關。
女權之聲成立於2009年，自2010年起一直在大陸社群媒體平台新浪微博上運作。該組織20日晚間從新浪接到通知，稱其帳號將被禁言。
中國女權主義者對這個消息表現出憤怒與沮喪。
不過，新浪公關總監陳金國說，他並不清楚這個事情的具體細節。
女權之聲微博帳號的訊息目前已經被轉移到另外一個微博帳號「還女生平等」上。
現居紐約的女權之聲創始人之一的呂頻在接受電話採訪時說：「這是對公民社會的攻擊」，「他們想讓我們噤聲。」
呂頻預測：「這只是個開始。」令人費解的是，一條對國外婦女運動的報導，怎麼就違反了中國的法律法規？
由於「罷工」一詞在大陸頗具政治敏感性，女權之聲懷疑帳號被關與那篇關於美國計劃舉行罷工活動的文章有關，因為這是女權之聲微博帳號最近被審查的唯一一篇帖子。這條訊息後來被刪除。1060225
(中央社)
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