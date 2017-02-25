論文案楊泮池全身而退 學者仍盼究責

台大教授郭明良違反學術倫理案，特別委員會認定台大校長楊泮池不涉造假，且不需辭職。但多位學者仍認為，事件影響台大聲譽，校長牽扯其中，楊泮池仍有責任。

台大教評會昨天（24日）宣布解聘郭明良等兩名教授，但未懲處楊泮池，主要是依據特別委員會23日的調查結論。台大副校長郭大維今天公開特別委員會的英文報告，3點結論都有利於楊泮池，包括認為楊泮池列共同作者合宜，未違反學術倫理，以及沒有理由需辭職（There is no reason why Dr.Yang should resign）。

對此，東吳大學前校長劉源俊表示，不同學術領域對於論文是否掛名，有不同的作法，應尊重專業的意見。但事發至今，影響台大聲譽極大，楊泮池身為校長，且跟郭明良是長期合作夥伴，有很密切的關係，以「擔當」和「風骨」而言，是該負起一定責任。

劉源俊表示，對楊泮池來說，最好的選項就是宣布不續任台大校長，現在正好是任期之間，藉此挽救台大聲譽。

台灣大學應用力學所教授王立昇表示，日前校務會議上，各院代表對論文案進行過一番討論，希望檢討論文掛名的問題，但最後結論是各領域差別太大，很難有一致規範。

王立昇表示，以他所屬的工學院來說，一篇論文可能10幾人掛名，但楊泮池所屬的醫學院，可能30幾人都是常態。有些領域的重要論文，甚至有2000多人列共同作者，其中有一部分出錯，「難道要2000多人都負責？」

王立昇表示，在這一波爭議論文中，楊泮池都不是指導教授，責任相對是輕一些。但楊泮池是不是完全沒有行政上的責任，還有討論空間，「顯然在促進台大學術風氣上，楊泮池有所疏失。」1060225

(中央社)