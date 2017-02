論文案楊泮池全身而退 學者仍盼究責

台大教授郭明良違反學術倫理案,特別委員會認定台大校長楊泮池不涉造假,且不需辭職。但多位學者仍認為,事件影響台大聲譽,校長牽扯其中,楊泮池仍有責任。

台大教評會昨天(24日)宣布解聘郭明良等兩名教授,但未懲處楊泮池,主要是依據特別委員會23日的調查結論。台大副校長郭大維今天公開特別委員會的英文報告,3點結論都有利於楊泮池,包括認為楊泮池列共同作者合宜,未違反學術倫理,以及沒有理由需辭職(There is no reason why Dr.Yang should resign)。

對此,東吳大學前校長劉源俊表示,不同學術領域對於論文是否掛名,有不同的作法,應尊重專業的意見。但事發至今,影響台大聲譽極大,楊泮池身為校長,且跟郭明良是長期合作夥伴,有很密切的關係,以「擔當」和「風骨」而言,是該負起一定責任。

劉源俊表示,對楊泮池來說,最好的選項就是宣布不續任台大校長,現在正好是任期之間,藉此挽救台大聲譽。

台灣大學應用力學所教授王立昇表示,日前校務會議上,各院代表對論文案進行過一番討論,希望檢討論文掛名的問題,但最後結論是各領域差別太大,很難有一致規範。

王立昇表示,以他所屬的工學院來說,一篇論文可能10幾人掛名,但楊泮池所屬的醫學院,可能30幾人都是常態。有些領域的重要論文,甚至有2000多人列共同作者,其中有一部分出錯,「難道要2000多人都負責?」

王立昇表示,在這一波爭議論文中,楊泮池都不是指導教授,責任相對是輕一些。但楊泮池是不是完全沒有行政上的責任,還有討論空間,「顯然在促進台大學術風氣上,楊泮池有所疏失。」1060225

(中央社)