落點分析當軍師 學測選填志願更輕鬆！
今年中部第一場大學博覽會2/24~2/26於台中中時國際會展中心舉行，大學網團隊於現場提供落點系統操作、志願選填、面試備審準備等相關諮詢服務。同時在限期三天的展會上，還舉辦舞台抽紅包、奪章尋寶抽好禮、加碼抽等活動，現場來賓皆可享有拿電影票、溫泉券等多重好禮的機會，不容錯過！
大學網落點分析與坊間各家落點系統不同之處，在於大學網從未來職務發展角度給予考生不同資訊，並獨家結合興趣類型、課程地圖、註冊率，以及其他豐富多元的單元服務，如：企業最愛大學、入學獎學金、落點影音教學、Holland興趣測驗。
大學網團隊強烈推薦學生與家長們，在使用落點系統選填志願時，可試著掌握以下技巧：1.教學影音及手冊，新手不問人也能立即學會。2.詳讀落點定義說明，為自己的未來負責任。3.過於夢幻或過於安全穩固的校系志願可斟酌排除，優先考量嘗試進攻、最佳落點、保守選填。4.從註冊率輔助決策，避開可能停招/合併校系。5.掌握科系興趣類型，從適合自己的部份開始選起。6.綜合未來職務發展去向，衡量個人所需。7.與家長、師長討論溝通後，再進行妥善的志願決策。
2017大學博覽會中部場（2/24~2/26）大學網團隊於現場，為各位同學提供詳盡的學職涯相關服務，有專人以「Holland學職涯探索卡牌」做導引示範，不管你是需要選擇類組或選填科系的高中生、還是想尋找工作方向的大學生或上班族，Holland興趣測驗可以幫你分析特質，並推薦你適合的方向。
(中時)
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