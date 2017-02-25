我要當老師　臺北教育大學在大博覽會吸睛

臺北教育大學在大學博覽會場，吸引學子詢問參觀。（陳淑芬攝）

臺北教育大學的前身為台北師範學院，延續培養師資優勢，以培育師資及藝文設計、數位科技人才為最大特色，學生可修讀雙主修、輔系及各種學分學程，參加師資 培育教域學程通過檢定考試，即可取得教師證照，此外，校方與海外國家多所大學簽訂交流合作大力推動學術研究與國際合作。

「我要當老師」臺北教育大學在大學博覽會的攤位海報，深深的打動年輕學生及家長的心；「陪你創造自己的無限價值，掌握未來人生方向」海報主題，也吸引學子到場探尋參觀。

臺北教育大學創校至今已120年，校史悠久，目前設有教育學院、人文藝術學院、理學院及數位學程等4個學院，學生依規定可修讀雙主修、輔系及各種學分學程，以培養第二專長，也可參加師資培育暨就業輔導中心甄試，通過教師資格檢定考試，取得教師證照，並與多校簽訂校際合作協議書，提供學生校際選課機會。

臺北教育大學重視推展國際教育、文化交流與擴增視野方面，與美、日、韓、英、義大利及香港、澳門等地共12所大學締結學術協定，推動交換學生公費赴日本群馬大學教育學部留學，都是學生赴海外學習的好機會。

師資培育與實習輔導是臺北教育大學的教學強項，開設有中等學校教師、國小教師、幼稚園教師及特殊教育教師等教育學程課程，除了附設實驗小學是最直接的教育專業實踐場域，目前已與700多所教育實習機構簽訂教育實習合作契約，提昇學生就業競爭力。

(中時)