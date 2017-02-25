培育奪金選手 北市大是都會特色創新大學

台北市立大學戴資穎同學，榮獲2016年超級羽球系列賽年中賽冠軍殊榮！（台北市立大學提供）

台北市立大學於台中大學博覽會中，以該校專任師資最優秀、學術藝文近眼前、學雜費最優惠等優勢，吸引中部學子的高度青睞！以「教學卓越、研究精進、國際化、產學合作、社區服務」為五大發展主軸，積極推動校務發展新方向，成為具有規模和競爭力之國內外知名都會大學。

台北市立大學由台北市立教育大學及台北市立體育學院合併而成的綜合性大學，融合兩校原有優良傳統，在原有師資培育優良傳統下，營造成一所「師資培育典範大學」；植基於培育績優運動競技選手之優勢，打造成一所「奪金選手重鎮大學」；更基於學校在人文藝術、科學教育、運動休閒的專業，以及臺北市政府未來對市政管理與發展人才之需求，建設為一所「都會特色創新大學」。

博愛校區位於全國核心區域，緊臨總統府、各中央部會機構、國家圖書館、國家戲劇院、國家音樂廳、歷史博物館等國家級的藝文中心，學風鼎盛、資訊發達，為莘莘學子踏入學術界，拓展視野之基石。並位居兩線捷運交會近台北車站、三鐵共構，緊臨西門町商圈，生活交通最便利。

天母校區藝術展演與活動活絡、社會資源豐富等優勢，利於發展與培植藝術休閒人才，校方協助北市府積極推動健康城市；學校設立的推廣教育課程深受社區的歡迎，在貢獻社區的同時亦增加學生群我互動的能力。

台北市立大學在卓越教學上，致力培養學生核心能力，確保學生學習成效及強化競爭力。未來將積極營造充滿關懷、溫馨、和諧，具有人文風格與新希望的校園，成如同紐約市立大學等國際知名城市大學，提升該校的競爭力和國際地位，邁向全球前五百大。

(中時)