聯合大學產學合作 推在學即在業、畢業即就業
國立聯合大學鼓勵教師跨領域研究，聯結與整合研發資源，設置有58個「聯合研究室」，並由創新育成中心及研究發展處推動產學合作，在104年以來，與京元電子及中興工程顧問公司等百餘家企業合作簽約，推動「在學即在業，畢業即就業」計畫，並設有獎勵高中職生獎學金，鼓勵吸收優秀學子。
聯合大學的2隻吉祥物「聯合豹」人偶，在大學博覽會場熱情向參觀學子打招呼、問候，發送宣傳單，活潑可愛受到年輕學生的喜愛，拉進彼此不少距離。
聯合大學位於苗栗市區，分為二坪山及八甲兩校區，校區間有免費接駁車供師生搭乘，設有設計學院、管理學院、理工學院、人文與社會學院、電機資訊學院及客家研究學院等6個學院，並設有獎勵優秀高中職生獎學金，獎勵金額在12萬致120萬元不等。
聯合大學的學生參與國內外競賽獲得亮眼成績，建築系在「2015A＋創意季」競賽中獲得25萬元全場首獎、空間設計類銅獎；機械系在「2015國際微型機器人競賽」勇奪1金、1銀及1銅，最佳設計獎及最佳表現獎。
設計學院的工業設計及建築系對外參賽也頻獲佳績，建築系在「2016德國紅點概念設計獎」有4件入圍；工設系在「2016台北燈具照明展」獲得燈炫講第一名、「2016創新創業競賽」跨界超越競賽優勝；聯大發明團隊在「2016年巴黎國際發明獎」獲得2金、2銀及13銅佳績。
聯合大學鼓勵教師跨領域研究，聯結與整合研發資源，設置有「半導體製程」、「綠色與電子材料」、「創意應用與機構設計」等58個「聯合研究室」，有效的提升研發能量，並從教育部、國科會等機構爭取計畫補助經費。
(中時)
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