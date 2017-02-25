南華大學推國際化 設全台首個跨國大學系統

南華大學在大學博覽會以醒目的「國立收費，海外學習」看板，吸引高中學子目光。（陳淑芬攝）

2017大學博覽會邁入第二天，學生剛好利用假日，來這兒多多了解自己心目中的學校。（黃國峰攝）

在國際化趨勢下，南華大學與台灣佛光大學、美國西來大學及菲律賓光明大學共同建立「佛光山大學系統」，成為全台第一個跨國性聯合大學系統，以「一校註冊，五校選課」，推出「2＋2雙學位」學程計畫，提供學生多元化的國內外學習資源。此外，除推國立收費外，學測40級分以上新生，可獲16萬元到36萬元不等獎助學金。

南華大學在大學博覽會中以醒目的「國立收費，海外學習」看板，吸引高中學子目光，現場詢問度相當高。南華大學推動「南華走向世界，世界走向南華」計畫，提供多元化的國內外學習資源，受到有志到海外開拓視野的學生青睞。

南華大學與台灣佛光大學、美國西來大學及菲律賓光明大學共同建立「佛光山大學系統」，推出「一校註冊，五校選課」的學習模式；並推出「2＋2雙學位」學程，以2年在台灣就讀、2年在西來大學修課，即可取得雙畢業證書。此外，並與劍橋、柏克萊等國際頂尖大學合作移地學習及跨國志願服務。

105學年度，南華大學前往國外就讀專業學分學程、學期交換生、移地學習及跨國志願服務的人數約有750人，高達全校學生人數的15％；在學期中、寒暑假在華語地區、東南亞地區從事志工服務及海外實習計畫的學生，高達300人，校方在106學年度對申請移地教學的條件將更為寬鬆，預計將會有大躍升的成果。

南華大學設有科技學院、管理學院、藝術學院、人文學院及社會科學院等學院，並推出多項新生獎學金，以學測40級分為例，獎學金為16萬元，分8個學期發給，續領第二個學期以後的獎學金必須符合成績在班上的前20％、操行成績80分以上。

(中時)