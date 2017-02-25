中天首播《阿Q冒險中》 探訪豎琴海豹寶寶

由內村光良（右）主持的日本綜藝外景節目《阿Q冒險中》，2月26日晚間在中天綜合台首播。（中天提供）

《阿Q冒險中》外景主持人Q妹（左）在加拿大向教喇叭大叔學習才藝表演。（中天提供）

中天綜合台今天（2月25日）宣布，26日起，每周日晚間8點將播出全新中文配音、日本綜藝外景節目《阿Q冒險中》，由日本高人氣搞笑藝人內村光良擔任主持人，固定班底有NEWS成員手越祐也、混血知名女藝人Becky。

該節目開播10年，廣受日本觀眾青睞，以極粗眉毛亮相的Q妹「井本絢子」人氣最夯，特殊搞笑造型讓觀眾擁有超高辨識度，節目中扮演「諧星」除了搞笑功力一流，還不斷在世界各地挑戰極限，甚至為節目登上世界最高的珠穆朗瑪峰，雖然常嘴巴上常碎碎念，抱怨：「被整了！」還被封為「珍獸獵人」，敬業精神讓觀眾不禁佩服。

Q妹在本周日播出的首集《阿Q冒險中》中，將帶領觀眾遠赴加拿大挑戰多項任務，例如向知名喇叭大叔挑戰用身體奏出美妙樂曲，只見Q妹全身綁上喇叭，演奏日本歌曲，逗趣表情與動作，讓來賓笑翻大喊:「那是什麼動作啊！」還好最後Q妹挑戰成功，精彩的表演也讓來賓們大開眼界。

此外，她還前往攝氏零度以下的馬達蘭群島，探訪豎琴海豹寶寶可愛的面貌，但因天氣太差，飛機無法起飛，錄影一度無法順利完成，Q妹焦急等待，也不忘搞笑：「只能找笑點想辦法塞滿播放時間！」

(旺報)