力克16座大賽冠軍 盧彥勳雙打晉4強

盧彥勳與印度名將佩斯雙打挺進四強。(取自盧彥勳粉絲頁)

德雷海灘網賽盧彥勳續戰雙打，與印度名將佩斯（Leander Paes）25日面對前男雙世界第1布萊恩兄弟(Bob Bryan／Mike Bryan)，以7比6(4)、2比6、10比7奪勝，挺進4強，也是盧彥勳生涯首度擊敗布萊恩兄弟。

面對生涯聯手捧起16座大賽冠軍、2012年倫奧金牌布萊恩兄弟，盧彥勳與佩斯開賽雙方就一路互保，拚入搶七決勝局，2比1後盧彥勳／佩斯率先破發對手，也是此盤唯一一次成功破發，順利7比4拿下首盤。

不過次盤2比2後，布萊恩兄弟反過來兩度破發盧彥勳，連下4局，2比6遭扳平，雙方進入搶十大戰。決勝盤雙方頻頻互破，盧彥勳／佩斯儘管一度自5比2的領先遭逼和成6比6，但關鍵時刻頂住壓力連拿3分，10比7收下勝利。

盧彥勳相當滿意此役和佩斯的搭配，「缺點都沒有跑出來，優點都發揮得很棒，真的非常開心能擊敗布萊恩兄。」盧彥勳和佩斯接下來將與大會第3種子菲律賓休伊（Treat Huey）／白俄羅斯墨尼（Max Mirnyi）一爭冠軍戰門票。

(中時電子報)