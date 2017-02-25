中正紀念堂轉型 蔣萬安：應功過併呈

我要評比

前總統蔣中正後代、中國國民黨籍立法委員蔣萬安今天表示，蔣中正功過應理性、全面呈現，政府卻只講過的一面，跟過去威權時代有何不同？中正紀念堂應併呈功與過史料。

二二八事件70週年，文化部長鄭麗君說，中正紀念堂有必要轉型，提出組織法部分條文修正草案，紀念堂商店將停止販售涉及威權崇拜文宣品，開、閉館停止播放「蔣公紀念歌」。

蔣萬安受訪表示，二二八事件70週年，政府的確會認為需擴大辦紀念活動而有些動作，但台灣民主化後，過去蔣中正的功過應理性、全面呈現。

他說，威權時代，政府可能只有蔣中正功的一面，現在政府卻完全只講過的一面，不客觀理性呈現歷史，很主觀且意識形態掛帥呈現歷史，這種做法跟威權時代有什麼不同？

蔣萬安表示，很贊成中正紀念堂應併呈蔣中正功與過史料，這是台灣民眾對那段歷史的共同記憶，不要只呈現單一面向，才能讓民眾全面了解過去那段歷史，並讓民眾評斷，而不是只有片段認識。1060225

(中央社)