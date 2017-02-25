本田菁英賽次輪 潘政琮3桿差並列第5

台灣高球好手潘政琮在本田菁英賽次輪打出3鳥、1鷹、3柏忌的68桿，兩輪合計134桿並列第5，除輕鬆晉級，僅落後領先者3桿，也保有爭冠競爭力。

美國職業高爾夫協會巡迴賽（PGA tour）總獎金640萬美元（約新台幣1億9440萬元）的本田菁英賽，當地時間23日起在美國佛羅里達進行4回合共72洞賽事。

面對由「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）設計的PGA國家俱樂部（冠軍球場），即PGA National（Champion），因有大片水塘而被稱為「金熊陷阱」的第15洞到第17洞，潘政琮首輪全以平標準桿安然度過，打出5鳥、1柏忌的66桿並列第5。

次輪潘政琮除在第15洞吞下柏忌，另外也在第2洞、第6洞各吞下一記柏忌，但他另外抓下3隻小鳥，並在第3洞獵下老鷹，打出低於標準桿2桿的68桿，並以兩輪合計低於標準桿6桿的134桿成績並列第5，除輕鬆獲得晉級，落後兩名並列領先者3桿，也仍保有爭冠機會。

美國選手巴默（Ryan Palmer）首輪打出66桿，次輪交出7鳥、2柏忌，低於標準桿5桿的65桿，布萊恩（Wesley Bryan）首輪飆出64桿，次輪打出5鳥、2柏忌，低於標準桿3桿的67桿，兩人同以兩輪合計低於標準桿9桿的131桿成績並列領先。1060225

(中央社)