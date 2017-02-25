國道北部中午還是塞 桃園新竹20公里慢行

我要評比

二二八連假首日，國道北部南下路段上午大塞車，根據高速公路局中午12時50分最新路況資訊，北部南下還是塞，尢其桃園及新竹部路段，只能以不到20公里車速慢行。

高公局中午12時50分即時路況資訊顯示，國道車速40公里以下路段，包括：國1中壢到新竹、後龍到西湖服務區、彰化到埔鹽系統；國3土城到樹林、鶯歌系統到關西服務區。

而國1湖口到湖口服務區、竹北新竹及國3大溪到龍潭，車速都在20公里以下。1060225

(中央社)