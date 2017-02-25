奧斯卡典禮為何鋪紅毯 其來有自

參加奧斯卡金像獎頒獎典禮的大明星，穿著光鮮亮麗、走紅地毯爭奇鬥妍是每年這項影壇盛會的焦點，至於為何安排大明星們走紅毯，專家說，其來有自。

奧斯卡頒獎典禮今年邁入第89屆，1961年舉行的盛會首度鋪設紅毯後，已成為往後頒獎典禮不可或缺的傳統，如今更是影迷群聚驚聲尖叫、品頭論足大明星時尚的另類伸展台。

不過，紅毯上的星光匯聚如走秀般的大道，「洛杉磯時報」（LA Times）報導，研究影史的學者萬納梅克（Marc Wanamaker）說，其實有多種功能。

首先是引道指路的功能，引領大明星的行徑方向，還有是安全起見，走紅毯可避免大明星摔跤或跌倒，最後當然就是讓大明星盡情展現魅力。

今年頒獎典禮仍在好萊塢大道上的杜比劇院（Dolby Theater）舉行，18位技術人員自21日起，沿著好萊塢大道鋪設紅毯，估計將耗費900工時至頒獎典禮開始前才能完工。1060225

(中央社)