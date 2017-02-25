通緝犯以工換宿藏身民宿 疑想趁機種大麻

警方在嫌犯住所找到300多顆大麻種籽。（呂妍庭翻攝）

嫌犯吸毒成癮，是詐欺與侵占通緝犯。（呂妍庭翻攝）

嫌犯藏身在民宿，疑似想藉地利之便種大麻。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣水上分局接獲情資，指有人在番路鄉山區處民宿種植大麻，並向不特定旅客兜售自製大麻捲菸等毒品，警方持搜索票前往，在31歲林姓嫌犯住處找到大麻種子300多顆、自製K他命捲菸等相關證物，但未找到大麻植物，林嫌則供稱，目前還在研究大麻種植技術，未種出成果，訊後被依法移送。

警方指出，嫌犯吸毒成癮，是詐欺與侵占通緝犯，為躲避警方查緝，以工作換取食宿方式，藏身在父親和人合夥的民宿，因平日好吃懶作，且施用毒品所費不貲，加上嘉義縣為農業縣，轄內山區植物茂盛，居民為推動精緻農業，盛行溫室栽培，犯嫌可能利用這些特點藏身其中，欲以種植大麻、製成大麻菸牟利。

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(中時)