日本交流團體幹部疑因間諜活動被大陸逮補
日媒24日引述消息人士透露，去年7月在訪問中國時被有關部門拘留的日中青年交流協會理事長鈴木英司於16日被正式逮捕；該消息人士沒有透露其被捕的原因，但外界懷疑可能是他從事間諜活動。
據共同社報導，鑑於鈴木一直致力於增進日中交流，也有相關人士曾期待其獲釋，但被正式逮捕後很可能會遭到起訴。
中國有關部門2015年以從事間諜活動為由拘留的4名日本人全都遭到起訴，並已開始公審。據消息人士稱，正式逮捕一事已通過日本政府人士通知了鈴木的家人，但據稱未就逮捕理由作出詳細說明。
報導表示，鈴木為協商舉行研討會等事宜去年7月到訪北京，但未按計畫回國，並失去聯絡。大陸外交部之後透露，鈴木因涉嫌危害國家安全，正接受相關部門調查。
報導稱，鈴木的熟人就正式逮捕一事表示，自己一直致力於日中友好，對此感到非常遺憾。
(旺報)
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