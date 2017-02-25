晶華酒店今晨火災 麗晶精品全天不營業
晶華酒店今（25日）晨3時許發生火警，且疏散全棟房客，晶華集團公關副總張筠稍早表示，目前沒有人員傷亡，埸地都在恢復中。但由於需要財務、保險公司與營業單位等來評估，財務損失目前無法估計。
由於火災起火點是B1、B2西側商場，所以今天麗晶精品整天不營業，是否如外界指稱是B1香奈兒精品店管道間，紙盒等雜物悶燒引起，造成火警濃煙蔓延？張筠表示，目前沒有辦法進到火場，還需要釐清和確認。
因救火需要高壓電力，中午時段7間餐廳因斷電暫停營業；B3、1樓和4樓的3場喜宴採備用電力區塊性供電，仍照常進行。2點後會再評估，晚上時段餐廳是否營業。
昨晚，住房率超過八成，538個房間，約400間有房客，每間住1或2個人，火災煙散後飯店客房已不受影響；5、6樓公共區域難免有煙味，有部分房客有反應，也幫客人換到比較高的樓層。
(中時)
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