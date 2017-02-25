大學博覽會 學校紛推機器人招生
2017大學暨技職校院多元入學博覽會25、26日，在台北、高雄兩地同步登場。許多學校除了師生解說，還派出「機器人」招生。
清華大學今年特別運用複合式機器人，協助考生和家長瞭解校系，還會教導準備申請第二階段。教務長戴念華表示，清大和新竹教育大學合併後首度招生，領域更為多元，今年教育學院的新生，只要學測達到62級分（頂標），每年可領新台幣10萬元獎學金。
除了實體機器人，清大資工系還在大博會現場教學程式設計軟體，告訴學生資工系除了寫程式外，還可學到很多有趣的技能。
除了清大，中原大學也請出機器人Pepper擔當介紹的任務，並和學校自行研發的豆豆機器人「相見歡」。豆豆機器人是專門設計來陪伴特教生，今天則和現場民眾互動玩遊戲，一同來填選志願。
今天大博會還安排升學專家演講，補教專家劉駿豪表示，選系是學生人生中面臨的第一次重大抉擇，除了依照興趣、學測成績，也會碰到篩選倍率、招生名額等技巧性問題，建議多和學長姊和學校老師請教，也可多運用坊間的免費程式。1060225
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。