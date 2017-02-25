大學博覽會 學校紛推機器人招生

2017大學暨技職校院多元入學博覽會25、26日，在台北、高雄兩地同步登場。許多學校除了師生解說，還派出「機器人」招生。

清華大學今年特別運用複合式機器人，協助考生和家長瞭解校系，還會教導準備申請第二階段。教務長戴念華表示，清大和新竹教育大學合併後首度招生，領域更為多元，今年教育學院的新生，只要學測達到62級分（頂標），每年可領新台幣10萬元獎學金。

除了實體機器人，清大資工系還在大博會現場教學程式設計軟體，告訴學生資工系除了寫程式外，還可學到很多有趣的技能。

除了清大，中原大學也請出機器人Pepper擔當介紹的任務，並和學校自行研發的豆豆機器人「相見歡」。豆豆機器人是專門設計來陪伴特教生，今天則和現場民眾互動玩遊戲，一同來填選志願。

今天大博會還安排升學專家演講，補教專家劉駿豪表示，選系是學生人生中面臨的第一次重大抉擇，除了依照興趣、學測成績，也會碰到篩選倍率、招生名額等技巧性問題，建議多和學長姊和學校老師請教，也可多運用坊間的免費程式。1060225

(中央社)