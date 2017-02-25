BBC妙聞 披薩禁鳳梨引戰 冰島總統滅火
英國廣播公司（BBC）精選本週多則新知妙聞，例如披薩禁放鳳梨之言引戰，冰島總統急滅火；番茄醬難倒出來氣死人，科學家有解；以及印度發現新種迷你蛙。
●披薩禁放鳳梨惹議 冰島總統急滅火
冰島總統約翰尼森（Gudni Th. Johannesson）上週回答學生有關披薩餡料的喜好問題，表示討厭披薩上放鳳梨後，掀起一場「食物口水戰」，約翰尼森21日趕緊澄清。
「今日美國報」（USA Today）網站報導，約翰尼森當時表示，要是他有權力，他會禁止全國在披薩上加鳳梨。此言一出引發軒然大波。
約翰尼森之後上臉書（Facebook）寫道：「我愛鳳梨，只要別放披薩上。我確實無權立法禁止民眾將鳳梨放在披薩上。」「總統權力不能無限上綱。要是我能通過法律禁止我不喜歡的東西，我不想待在這種職位，我也不想住在這樣的國家。」
不過他在留言中也不忘補一句：「就披薩來說，我建議放海鮮。」
●番茄醬輕鬆倒 秘密在瓶上
美國麻州波士頓科學家想出一個辦法，能讓番茄醬輕鬆倒出，一滴都不浪費。他們研發出一種塗料，讓瓶子內側超滑，番茄醬就能順利倒出。
這個麻省理工學院（MIT）研究團隊表示，這種塗料安全無毒，製材以食物為基礎，也可應用在牙膏、化妝品等包裝上。
●新蛙種超迷你 可坐在指甲上
法新社報導，根據PeerJ期刊21日刊登的研究，科學家在印度偏遠地區發現4個新品種夜蛙，體型小到可以坐在指甲上。
科學家花了5年探索西高止山脈（Western Ghats）地區，發現這些小型兩棲動物數量多，但可能因為體型太小、棲息地隱密和叫聲像昆蟲才被人忽略。
●一天10蔬果有助延年益壽
英國倫敦帝國學院（Imperial College London）研究指出，天天5份蔬果有益健康，不過一天10份蔬果會更好，有助全球每年多達780萬人免於早逝。
這裡指的一份包括80公克蔬菜或水果，相當於1條小香蕉、1顆梨子或3匙滿滿的菠菜或豆子。
研究人員表示，每天5份蔬果很好，但吃10份蔬果會更棒。若每天能吃800公克蔬果（相當於10份），有助心臟疾病機率降低24%；中風機率降33%；心血管疾病機率降28%；整體癌症機率降13%，早逝機率降31%。
上述結果刊登於「國際流行病學期刊」（International Journal of Epidemiology），是分析95項不同研究、涵蓋約200萬人飲食習慣得出。（譯者：中央社盧映孜）1060225
(中央社)
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