煩惱暫擱 里約嘉年華熱鬧登場

把煩惱拋在一旁，巴西嘉年華會今天在里約熱內盧這個狂歡城市登場，嘉年華象徵人物莫莫王（King Momo）從里約官員手中接下市鑰，宣布活動正式起跑。

路透社報導，儘管經濟持續衰退，加上警察罷工導致最近數週安全疑慮升溫，成千上萬的當地民眾與觀光客仍蜂擁而至參與開幕活動，展開5天的盛會。

里約熱內盧官方預估將有超過100萬名觀光客參與這項活動，為當地經濟帶來約10億美元的挹注。

在人口多為天主教徒的巴西，這場盛會是大齋節前最後幾天的縱情歡樂，為里約熱內盧最盛大的年度活動。法新社報導，估計約100萬名觀光客湧入里約、70萬人擠進「森巴廣場」（Sambodromo）觀賞遊行。

第1組森巴遊行於今晚在森巴廣場體育館登場，隨著節目精彩程度升高，活動將在26至27日晚間達到最高潮。

對里約來說，這一刻的狂歡實在已經等了有點久，因為近來接踵而來的眾多危機，簡直讓半年前主辦南美洲第1場奧運帶來的榮耀，一下子就離了好幾光年遠。

1位參與民眾就說，「這場嘉年華是場狂歡，但它絕不僅止於此。」他說：「它讓我們在未來幾天得以將問題拋一邊。」（譯者：中央社許湘欣）1060225

(中央社)