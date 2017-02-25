連假首日大塞車 賀陳旦南下視查也卡車陣

交通部長賀陳旦25日視察湖口服務區內的駕駛人休息室，他表示床的舒適度還不錯。（陳育賢攝）

交通長賀陳旦25日被問及個人的去留問題，他表示，目前應針對蝶戀花事故個案調查、後續相關處理才是最重要的。（陳育賢攝）

228假期首日，國道1號高速公路湖口、新竹段又成大型停車場，今早呈現「紫爆」圖示的時速20公里以下。〔陳育賢翻攝）

今天是228連假首日，不少人預期國道又要塞塞塞，果然今天上午國道1號南下湖口路段就大塞車，連交通部長賀陳旦排定南下視察行程，也被塞在車陣中，原預定的視察湖口服務區行程足足遲了1小時，他也表示，確實比他預期還要塞。

賀陳旦今天率部屬南下視察包括國道1號高速公路湖口服務區駕駛人休息室、國道3號古坑服務區以及台18線阿里山公路入口設施，但一早國道1號南下機場系統以南就車多，湖口到新竹段更是到達「紫爆」的時速20公里以下，賀陳旦一行人也被塞在車陣中。

此行，他主要是視察服務區內的駕駛人休息室，賀陳旦也特別躺躺看休息室內的床，他表示，床的舒適度還不錯，空間配置則有改進的空間。

他表示，遊覽車旅遊品質好，才能喚回消費者的信心，鼓勵大眾多搭乘，就如同此次228連假首日，出遊人潮多，大客車駕駛的工時與休息品質就顯得相當重要，也是此次到湖口服務區視察「駕駛人休息區」的主要目的。

而被問及個人的去留問題，賀陳旦表示，目前應針對蝶戀花事故個案調查、後續相關處理，並提升旅遊品質與保證，先完成當前該做的事。

目前該做的事情有兩部分，1是蝶戀花翻車事件的相關調查及後續處置，包括往生者家屬、受影響的靠行車司機、業者等權益；2是對於旅遊環境品質的保證，因此，今天也同步擴大聯合稽查遊覽車。

(中時)