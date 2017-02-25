爆蒼井空住飯店未登記身分 陸服務員挨罰

蒼井空先前否認引退演藝圈。（圖／翻攝自蒼井空微博）

安徽警方發文透露某日籍藝人住飯店沒登記，服務員挨罰。（圖／翻攝自中警安徽微博）

蒼井空的頭像。（圖／翻攝自蒼井空微博）

日本AV天后蒼井空日前爆引退，但不久後她親自回應：「什麼呀www沒有沒有。但我要嗎？」網友則解讀她是要從AV界引退，不會離開演藝圈。今(25日)陸媒報導，安徽警方公布某日籍藝人在查濟古鎮拍片時，因入住飯店服務員未登記對方身分，依規定開罰服務員人民幣500元（約2230元台幣），而PO文中用的正是蒼井空的頭像截圖。

「中警安徽」微博昨公告：「20日晚，日本籍演藝界人士蒼某某在查濟縣（應為鎮）因為拍電影延遲，入住某山莊時，山莊接待人員未按照規定登記兩位外籍人員的身份信息。涇縣公安桃花潭派出所發現此情況後，依法對未按照規定登記旅客信息的接待人員查某某罰款五百元！​」

而該配圖雖加了馬賽克，但比對後便可發現疑是蒼井空的微博頭像，對此有網友說：「按照我國法律的規定，入住賓館酒店必須持身份證件進行實名制登記，賓館老闆不按規定對入住旅客進行登記的，將對老闆進行治安處罰。顯然這並不是重點，重點是，蒼老師在我們涇縣」，也有人湊熱鬧說：「蒼老師這麼多年第一次臉上打碼」、「這事蒼井某沒什麼責任吧？這樣算不算暴露人隱私？」

(中時電子報)