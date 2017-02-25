花蓮鳳林2處鴨場傳H5N6疫情 今撲殺5000鴨

花蓮鳳林鎮2鴨場傳出確診H5N6。（花蓮縣動植物防疫所提供）

花蓮縣動植防疫所匯集各單位，今早進行人道撲殺，初估將撲殺約5000隻鴨。（花蓮縣動植物防疫所提供）

農委會防檢局昨天下午公布，花蓮鳳林鎮2鴨場傳出確診H5N6亞型高病原性禽流感（HPAI），花蓮縣動植防疫所匯集各單位，今早進行人道撲殺，動植物防疫所技正陳奕成指出，粗估2處鴨場將撲殺約5000隻鴨，預計傍晚全數執行完畢。

撲殺數量較月初玉里數量高，防疫所不敢懈怠，花蓮縣府動物防疫所表示，2處養鴨場位於花蓮鳳林鎮中心埔的花蓮溪邊，周遭都是西瓜田，昨接獲中央指令後，上午初估2鴨場分別約有2000隻、3000隻鴨，比月初在玉里鎮撲殺的近3000隻鴨數量還高，業者損失將評估之後予以補償。

執行人員以鋼瓶灌注二氧化碳氣體進行鴨隻的人道撲殺，業者盼即早控制疫情，避免再度擴散。花蓮縣府農業處表示，鴨場附近雖無大型禽場，但仍有小型家庭養殖，為安全起見也將配合防檢局政策，清查週邊半徑1公里內所有禽場進行採樣送驗、半徑3公里內勤場加強訪視、半徑5公里內鴨場實施移動管制並採樣送驗，需等待驗出結果為禽流感陰性之後，方解除移動管制。

(中時)