日防衛省智庫公佈報告 大陸將遏阻美介入台海

大陸國家主席習近平（左）、中華民國總統蔡英文（右）。（圖為合成圖，皆取自本報系資料照）

有日本「蘭德公司」之稱的日本防衛省智庫「防衛研究所」24日發布《中國安全戰略報告2017》，從與台灣關係的視角分析中國大陸軍事動向。報導指出，大陸將保持軍事實力，以阻止美國介入台灣海峽問題，並指出大陸會以台灣2020總統大選為目標，力圖提升台灣民眾的不安情緒。

共同社24日報導，該報告分析稱，對於蔡英文政府，中國大陸習近平政府感到不信任和惱怒，舉出中國大陸以台灣為武力進攻假想的演習及增強武器裝備等，認為將提高對台灣的軍事壓力；報告還提出，增強台灣的防衛能力對於地區的穩定而言很重要。

報導稱，鑑於中國政府堅持台灣是不可分割領土的「一個中國」原則，報告指出，台灣對中國大陸而言是應該統一的對象，是與國內法規定負有對台防衛義務的美國相對峙的前線。報告強調，有關台灣問題發生美中衝突的可能性，從冷戰時期開始持續。

報告預測，中國今後仍將加強解放軍的力量，保持軍事實力以阻止美國介入台灣海峽問題，同時指出中國將以台灣下一次大選的2020年為目標，力圖提升台灣民眾的不安情緒。

報告分析稱，在台灣的「台灣人認同感」顯著提高，在心理上與中國保持距離的民眾穩步增加。不過，面對在軍事和經濟兩方面崛起的中國，報告提到台灣的多數民意既不是台灣獨立也不是兩岸統一，而是維持現狀，認為蔡英文政府將制定政策，使中台並存於台灣海峽兩側的現狀固定化。

報告還指出中國大陸的海洋活動將會「非常強硬」，評價台灣是處於連接東海、南海、太平洋的海上交通要衝，其戰略重要性將會上升，並稱「如果台灣對國防不投入力量，中國的行動也可能進一步擴展」。

報導說，該報告未提及美國總統川普有關兩岸關係的言論。

(旺報)