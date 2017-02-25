日防衛省智庫公佈報告 大陸將遏阻美介入台海
有日本「蘭德公司」之稱的日本防衛省智庫「防衛研究所」24日發布《中國安全戰略報告2017》，從與台灣關係的視角分析中國大陸軍事動向。報導指出，大陸將保持軍事實力，以阻止美國介入台灣海峽問題，並指出大陸會以台灣2020總統大選為目標，力圖提升台灣民眾的不安情緒。
共同社24日報導，該報告分析稱，對於蔡英文政府，中國大陸習近平政府感到不信任和惱怒，舉出中國大陸以台灣為武力進攻假想的演習及增強武器裝備等，認為將提高對台灣的軍事壓力；報告還提出，增強台灣的防衛能力對於地區的穩定而言很重要。
報導稱，鑑於中國政府堅持台灣是不可分割領土的「一個中國」原則，報告指出，台灣對中國大陸而言是應該統一的對象，是與國內法規定負有對台防衛義務的美國相對峙的前線。報告強調，有關台灣問題發生美中衝突的可能性，從冷戰時期開始持續。
報告預測，中國今後仍將加強解放軍的力量，保持軍事實力以阻止美國介入台灣海峽問題，同時指出中國將以台灣下一次大選的2020年為目標，力圖提升台灣民眾的不安情緒。
報告分析稱，在台灣的「台灣人認同感」顯著提高，在心理上與中國保持距離的民眾穩步增加。不過，面對在軍事和經濟兩方面崛起的中國，報告提到台灣的多數民意既不是台灣獨立也不是兩岸統一，而是維持現狀，認為蔡英文政府將制定政策，使中台並存於台灣海峽兩側的現狀固定化。
報告還指出中國大陸的海洋活動將會「非常強硬」，評價台灣是處於連接東海、南海、太平洋的海上交通要衝，其戰略重要性將會上升，並稱「如果台灣對國防不投入力量，中國的行動也可能進一步擴展」。
報導說，該報告未提及美國總統川普有關兩岸關係的言論。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。